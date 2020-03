Jongen (18) aangehouden voor bedreiging

Een medewerker van de school waarschuwde de politie nadat een jongen de school was ingelopen en daar een meisje verbaal bedreigde. De jongen zou op zoek zijn naar zijn ex-vriendin. Volgens de melder zou de man ook in het bezit zijn van een mogelijke molotovcocktail.



Gewaarschuwde agenten waren snel ter plaatse en hielden de 18-jarige direct aan. De mogelijke molotovcocktail had hij in de struiken gegooid. Deze wordt nog nader onderzocht.