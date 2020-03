Man beroofd van tas (oproep getuigen)

Het slachtoffer liep samen met zijn moeder over de Jacob Mosselstraat in de richting van Station Laan van Nieuw Oost Indië toen een man hem om een vuurtje vroeg. Nadat hij dat had gegeven, kreeg hij een harde duw en werd zijn tas uit zijn hand gerukt. Vervolgens rende de man die hem beroofd had van zijn tas hard weg in de richting van de Schenkkade. Inmiddels had zich een tweede man bij de straatrover aangesloten. Het slachtoffer heeft het duo nog achterna gezeten, maar verloor ze uit het oog.