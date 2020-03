Racefietser gezocht na aanrijding

Het slachtoffer liep met een groep van de wandelclub op het fietspad en ging aan de kant voor een paard en wagen. Direct hierna werd zij van achteren aangereden door een man op een racefiets. De vrouw viel hierdoor op de grond en liep hierbij hoofdletsel op. De racefietser heeft even contact gehad met het slachtoffer, maar gaf aan zelf pijn in zijn knie te hebben en nog naar Voorschoten te moeten fietsen. Hij vertrok zonder zijn identiteit achter te laten. Het gaat om een blanke man van ca. 55 jaar oud, gekleed in een blauw/zwart fiets-outfit en vermoedelijk afkomstig uit Voorschoten. Hij reed op een zwarte racefiets. De politie vraagt de man zich te melden bij de politie in Zoetermeer.