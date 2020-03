24-jarige moeder en kind onder bedreiging van vuurwapen overvallen

Op dit moment onderzoekt de politie camerabeelden van in en rondom de omgeving. Alle tips en informatie met betrekking tot deze overval zijn echter welkom. We weten dat de daders gekleed waren in het donker en in het Papiaments met elkaar communiceerden. Heeft u meer informatie die ons kan helpen met dit onderzoek? Bel dan 0900-8844, maak gebruik van de onderstaande tipformulier of meld u tip online via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).