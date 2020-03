Twee inbraken, een babbeltruc en een doodslag in Bureau Rijnmond

Rotterdam - Deze aflevering van Bureau Rijnmond staat vooral in het teken van inbraken in woningen. In één geval is er wel iets buit gemaakt, maar gelukkig is het in een ander geval bij een poging gebleven. Eén ding hebben zij wel gemeen, er zijn opnamen van de inbrekers en sommigen zelfs heel scherp! De inbraken vonden plaats op het Difoehof in Capelle aan den IJssel en de Kralingse Plaslaan in Rotterdam.