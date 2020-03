Aangehouden na zware mishandeling en bedreiging

Omstreeks 16.05 uur meldde een getuige dat er een vechtpartij gaande was in de Gravestraat in Vlissingen. Agenten gingen direct ter plaats, want er werd in de melding over gesproken dat er ook een mes in het spel zou zijn. In de Gravestraat troffen de agenten de twee slachtoffers. Een van de mannen (44, afkomstig uit Vlissingen) bleek gewond te zijn geraakt als gevolg van de vechtpartij, de ander (27, afkomstig uit Vlissingen) was bedreigd met een mes. Beide mannen vertelden de agenten wie de dader was.