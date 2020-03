Belg met openstaande boetes en onder invloed van drugs

Agenten reden dinsdagavond in een dienstvoertuig voorzien van ANPR apparatuur. Ze reden vanuit Geertruidenberg over de A27 in de richting van Breda. Net voor de afslag Oosterhout-Dongen passeerden zij een personenauto waarop de apparatuur een hit gaf vanwege openstaande boetes. De auto werd daarop aan de kant gezet. De bestuurder, een 28-jarige man uit Schaarbeek, bleek ook de eigenaar van het voertuig te zijn. Uit de auto kwam een sterke henneplucht. De bestuurder gaf toe dat hij in Amsterdam nog een joint gerookt had. Hij overhandigde de dienders een zakje hennep en een zakje hasj. De speekseltest was positief op de aanwezigheid van THC. Een GGD arts heeft aan het bureau bloed afgenomen. De bestuurder heeft aan het bureau de boetes middels het pinapparaat betaald.