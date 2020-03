Bergenaar verdacht van handel in drugs

Een 25-jarige man uit Bergen op Zoom bestuurde een personenauto. Op het Tiendenplein in Goes werd deze auto dinsdag rond 16.15 uur gecontroleerd door surveillerende agenten. Om de auto te kunnen controleren op verborgen ruimtes is deze meegenomen naar het politiebureau. Daar werd in meerdere verborgen ruimtes in totaal ruim twaalf gram cocaïne en bijna twee gram heroïne aangetroffen.

De Bergenaar is op verdenking van handel in (hard)drugs aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nu nog vast. De man zal vandaag gehoord worden. Zowel de aangetroffen drugs als de auto zijn in beslag genomen. De drugs zullen worden vernietigd en de auto wordt verder onderzocht.