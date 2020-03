Drugs, vuurwapen en contant geld in woning

Bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid. Bel met de politie (0900-8844) als u vermoedt dat er in uw buurt of wijk wordt gehandeld in drugs. Want de politie kan de drugsbestrijding niet alleen doen en heeft uw hulp nodig.

Belt u liever anoniem? Beld dan met M via 0800-7000. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving. M. is bereikbaar via het telefoonnummer 0800-7000.