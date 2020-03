Vier automobilisten onder invloed van drugs

De auto waarin een 33-jarige man uit Raamsdonksveer reed, werd tijdens de controle in beslag genomen. Het voertuig had gladde banden en slecht werkende remmen. Bovendien waren de verzekering en de APK-keuring vervallen. De bestuurder gaf aanvankelijk ook nog een valse naam op. Hij reed in de auto terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Verder was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij had naar eigen zeggen een beetje cocaïne en een beetje wiet gebruikt. Een arts heeft bloed afgenomen.