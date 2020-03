Aanhoudingen in witwasonderzoek

Op maandag 9 maart werden in woningen en bedrijven in ’s-Hertogenbosch, Edam, Amsterdam en Den Haag doorzoekingen gedaan. Daarbij werden vier mannen aangehouden. Twee van hen komen uit Den Haag, de andere twee uit ‘s-Hertogenbosch en Edam. Deze verdachten zijn in verzekering gesteld. Op woensdag 11 maart hebben zich op verzoek van de politie nog een vrouw uit Den Haag en twee mannen uit Rosmalen gemeld op het bureau. Zij zijn na verhoor heengezonden, maar zijn wel verdachten in dit onderzoek. De verdachten variëren in leeftijd van 24 tot 59 jaar oud.