33-jarige man verdacht van (laten) maken onzedelijke opnames

Uit het strafrechtelijk onderzoek blijkt dat de 33-jarige man professioneel te werk ging. Via chat- en WhatsApp berichten benaderde hij veelal kwetsbare minderjarigen, die hij vervolgens chanteerde en dwong onzedelijke foto’s of filmpjes van zichzelf te maken en aan hem toe te zenden. Ook maakte de verdachte zelf heimelijk opnames van minderjarigen.

De verdachte was in het verleden vrijwilliger bij twee stichtingen in Venray die werken met minderjarigen. Het merendeel van de aangiftes komt vanuit deze twee stichtingen. De beide stichtingen en de ouders van de daaraan verbonden minderjarigen zijn geïnformeerd over de aanhouding van de verdachte oud-vrijwilliger.

In januari van dit jaar is de verdachte al eens aangehouden en verhoord. Justitie heeft hem toen een beperkende maatregel opgelegd waarmee de kans op herhaling werd ingedamd en de veiligheid van betrokkenen was gewaarborgd. Ook zijn er toen enkele computers, gsm’s en simkaarten van hem in beslag genomen. De volle omvang van het strafbaar handelen van de verdachte werd na onderzoek van deze apparaten duidelijk. Dit heeft geleid tot zijn aanhouding vandaag.

Eerder werden in deze zaak zes scholieren uit Venray verdacht van sexting. Nader onderzoek wees echter uit dat zij ten onrechte als verdachten waren aangemerkt en het spoor leidde uiteindelijk naar de nu aangehouden verdachte.

Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. Naar verwachting wordt de verdachte later deze week voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.