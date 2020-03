Bezorgster fastfoodrestaurant overvallen

Signalement

Bij de overval raakte niemand gewond. De verdachten wisten een nog onbekend geldbedrag buit te maken. Ze ging er te voet vandoor in de richting van het groengebied bij de Domaniale Mijnstraat. De verdachten waren tussen de 16 en 19 jaar oud. Ze droegen gezichtsbedekkende kleding en een donkere blauwe joggingbroek.

Getuigen

Was u getuige van de overval? Of heeft u aan het signalement gelijken personen op of in de buurt van de Maria Gorettistraat gezien? Bel dan 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).