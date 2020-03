Recordaantal tips Meld Misdaad Anoniem

Naast de financiële meldingen kwamen ook steeds meer meldingen binnen over drugshandel. Zowel op het gebied van de straathandel als over grotere drugsdealers, variërend van de import van honderden kilo’s via de haven tot en met jongens die met hun scootertjes de drugs bezorgen. Dankzij anonieme tips werden grote partijen drugs gevonden. Meldingen leidden de politie naar 450.000 hennepplanten. De in beslag genomen hennep vertegenwoordigt een straatwaarde van 45 miljoen euro. Ook kon de politie grote partijen harddrugs onderscheppen. In december nog kwam de douane ruim 500 kilo cocaïne op het spoor in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vruchtenpulp.

M.-tips brachten de politie ook op het spoor van opslaglocaties. In een Brabantse bedrijfsloods deed de politie een ongekend grote drugsvangst: 200 kilo xtc-pillen, amfetamine en MDMA. Dankzij anonieme tips werden het afgelopen jaar zes drugslabs ontmanteld. In een Limburgse woning werden ruim een half miljoen xtc-pillen aangetroffen. Ook lokale drugsdealers werden na M.-tips opgespoord. In Den Haag werden zelfs drie generaties familieleden opgepakt voor drugshandel: dochter, moeder en oma.