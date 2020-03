Politie onderzoek straatroof, getuigen gezocht

Het is iets voor negenen als een 18-jarige jongen op zijn fiets over het Den Uylpad rijdt. Op dat moment krijgt hij het gevoel dat hij bekeken wordt. Twee jongens lijken van afstand naar hem te kijken. De jongen negeert het totdat hij op het bruggetje, vlakbij de Amsterdamseweg, wordt vastgepakt en van zijn fiets wordt afgetrokken. De jongen valt en voordat hij weet wat er gebeurt wordt hij in een nekklem genomen. Twee jongens pakken zijn airpods af en eisen dat de jongen zijn telefoon ontgrendeld maar in plaats daarvan zet hij de telefoon uit. Er ontstaat een gevecht waarbij het slachtoffer in de sloot terecht komt. Hij zet daarna nog de achtervolging in op zijn belagers maar die weten te ontkomen.

Rond datzelfde tijdstip wordt de politie geïnformeerd over een incident dat zich rond 20.30 uur al heeft afgespeeld, vlakbij het Den Uylpad. Twee jongemannen zouden aan het Componistenpad een 14-jarige fietsen tot stilstand hebben gedwongen. Ze vroegen de jongen om zijn telefoon. De jongen gaf aan geen telefoon bij zich te hebben en nadat hij zich had losgerukt ging hij er vandoor.

In beide gevallen zijn de verdachten twee jongens van rond de 17 jaar oud, ze hebben een donker getinte huidskleur en droegen een capuchon. Mogelijk hebben ze dus zeker een half uur in de omgeving van het Componistenpad rondgehangen.

Weet jij wie deze twee jongens zouden kunnen zijn? Was je getuige van iets opvallends wat met deze zaak te maken zou kunnen hebben? Laat het ons weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Voor eerdere straatroven werden afgelopen tijd al meerdere aanhoudingen gedaan. Of er een relatie is met de nieuwe straatroof en de poging daartoe wordt nog onderzocht.