Omstreeks 15.00 uur was de politie bezig met een verkeerscontrole in de omgeving van Wervershoofd. Hier zagen zij een auto rijden op de Dirk Bijvoetweg. Het voertuig viel op door de hoge snelheid van 90 km per uur, terwijl een snelheid van 60 km per uur is toegestaan. Bij controle van het kenteken bleek de eigenaar van de auto bovendien bekend te zijn in verband met het bezit van harddrugs.

Bij controle van de verdachten en van de auto vond de politie zeventig wikkels met harddrugs (vermoedelijk cocaïne). De politie nam de drugs in beslag.