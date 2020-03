Inbreker aangehouden in vakantiewoning

Omstreeks 16.50 uur zag personeel van het vakantiepark dat de gordijnen van het pand gesloten waren, terwijl zij daarvoor (tijdens afwezigheid van de eigenaar) nog open waren geweest. Personeel blokte het vakantiehuisje af, zodat niemand ongezien weg kon gaan. Vervolgens werd de politie gebeld.

Omdat niet duidelijk was of er iemand in het huisje was, werd na verschillende waarschuwingen diensthond Bart naar binnen gestuurd. Deze vond de verdachte. De man bleek inbrekersgereedschap bij zich te hebben. Hij werd aangehouden.

Bij het aantreffen van de verdachte werd hij door de diensthond gebeten. De man is onder doktersbehandeling gesteld.

2020048623