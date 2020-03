Amsterdammer aangehouden in het onderzoek naar “fietsentrapper”

Op 9 februari werd er op de Ijdoornlaan in Amsterdam Noord een man van zijn fiets getrapt waardoor hij zeer hard ten val is gekomen. De twee daders zaten op een scooter en filmden de gehele actie en deelden dit op sociale media.

Een van de daders heeft zichzelf gemeld op 14 februari en is toen direct aangehouden. Hij is weer heengezonden, maar blijft nog wel verdachte in de zaak. Naar de tweede dader werd nog gezocht, maar door intensief onderzoek van de recherche kon hij gisteren worden aangehouden. De verdachte is een minderjarige man uit Amsterdam. Hij is in verzekering gesteld en wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris.