Getuigen gezocht na poging woningoverval

Het slachtoffer belde na de overval direct 112. Ze vertelde aan agenten dat rond 22.10 uur op de voordeur werd geklopt. Omdat ze dacht dat het een bekende was, deed ze open. De twee verdachten drongen onmiddellijk de woning binnen en bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen. Vervolgens liep een van hen de woning door en na een paar minuten verlieten ze, zonder buit, de woning. Het slachtoffer kende de overvallers niet.



Gewaarschuwde agenten gingen in de omgeving direct op zoek naar de overvallers, maar troffen hen niet meer aan. De politie deed buurtonderzoek, daarbij zochten rechercheurs uitgebreid naar sporen in en rondom de woning. Het slachtoffer deed aangifte van de woningoverval. Het appartement is gelegen op de derde verdieping van het complex.



Signalementen

De twee verdachten zijn rond de 24 jaar. Een van hen is 1.90 meter lang, heeft een fors postuur en donkere ogen. Hij droeg een kort model zwarte, dikke gewatteerde jas, een donkere broek en gezichtsbedekking. De andere verdachte is 1.80/1.85 meter lang en heeft een normaal postuur. Ook hij droeg gezichtsbedekking. Hij droeg een kort model witte jas en een donkerkleurige broek.



Iets gezien of gehoord?

Heeft u iets gezien of gehoord van deze gewapende woningoverval? Bel dan met de districtsrecherche op 0900-8844. U kunt ook anoniem bellen met 0800-7000.