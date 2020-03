Getuigen gezocht van overval op cafetaria

Een medewerkster was in de winkel aanwezig toen twee mannen met gezichtsbedekking binnen kwamen lopen. Het slachtoffer dacht eerst nog dat ze die bedekking droegen in verband met het coronavirus, maar al snel bleek dat ze een overval pleegden. De twee bedreigden de medewerkster met een steekwapen en namen een geldbedrag mee. Daarna renden de twee weg in de richting van de Derde Werelddreef en Latijns-Amerikalaan. Direct hierna belde de medewerkster 112 en gaf hierbij duidelijke signalementen van de verdachten.





De politie deed een buurtonderzoek en sprak al met een aantal getuigen. De recherche zoek echter nog steeds nieuwe getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord van de overval op de cafetaria? Bel dan met 0900-8844. Meldt u liever anoniem, bel dan met 0800-7000.



Signalementen

Een van de verdachten was een licht getinte man, 1.65 meter lang, normaal postuur met zwart kort krullend haar. Hij droeg een donkerkleurige jas, broek en gezichtsbedekking. De tweede verdachte was ook licht getint, 1.70 meter lang en had een normaal postuur met kort krullend haar. Hij had donkerkleurige kleding aan en ook hij droeg gezichtsbedekking.