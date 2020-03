Omwonende voorkomt inbraak

De vrouw zag omstreeks 18.25 uur twee mannen lopen die zodanig geinteresseerd naar woningen in de omgeving keken dat het de vrouw direct opviel. Zij sprak de beide mannen aan en vroeg of ze iets of iemand zochten. De twee antwoordden in eerste instantie niet, na enige tijd vertelde één van de mannen dat zij het huis van een vriend zochten. Daarna liepen ze snel verder. De vrouw vertrouwde het absoluut niet en belde de politie. Ze gaf een duidelijk signalement van de twee mannen en vertelde ook aan de meldkamer in welke richting ze gelopen waren.



Gewaarschuwde agenten troffen twee mannen, die aan het signalement voldeden, aan op de Veursestraatweg toen ze net een tuin van een woning uit kwamen. De bewoner gaf desgevraagd aan de mannen niet te kennen. Toen de agenten stonden te praten met de bewoner kwam er een melding dat er kort daarvoor in een woning aan de Oude Trambaan geprobeerd was in te breken, maar dat dat niet was gelukt. De agenten hielden de twee mannen aan op verdenking van poging inbraak. De twee, 19 en 24 jaar oud, beiden uit Roemenie zitten nog vast voor verhoor.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de daders omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer tips vindt u op www.politie.nl .