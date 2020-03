Politie zoekt getuigen van overval op supermarkt

Kort na de vlucht kregen de overvallers op de rotonde van het Lorenzplein een aanrijding met een andere scooter. Eén van de overvallers vluchtte verder op zijn scooter (waar schade aan zat) in de richting van Rotterdam. De andere overvaller ging er te voet vandoor in de richting van de Celsiusstraat.

De politie stelt een nader onderzoek in en heeft inmiddels al getuigen gehoord. Het is echter heel belangrijk een goed beeld te krijgen van wat er precies is gebeurd, zowel bij de overval als bij de aanrijding die daarop volgde.



Bent u getuige geweest, of heeft u andere informatie die de politie kan helpen dit misdrijf op te lossen, belt u dan met 0900-8844 of met Meld Misdaad Anoniem, op 0800-7000.