Getuigen gezocht dodelijke aanrijding

De bestuurder heeft donderdagochtend rond 04.25 uur door nog onbekende oorzaak een vrachtwagen aan de achterkant geraakt. Vervolgens is de auto op de kop geslagen en tot stilstand gekomen. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwoningen overleden.



Het onderzoek naar de exacte toedracht loopt op dit moment nog. De politie is specifiek op zoek naar personen die iets hebben gezien. Mogelijk zijn er mensen die bijvoorbeeld dashcambeelden beschikbaar hebben, dan horen wij het graag. Deze zouden waardevol voor het onderzoek kunnen zijn. Getuigen worden verzocht contact op te nemen via 09008844.

2020039227