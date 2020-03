Spookauto’s in beslag genomen

Op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht controleerden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid een auto met een Luxemburgs kenteken. De 36-jarige Angolese bestuurder, zonder vaste woon- of verblijfplaats, kon geen papieren van de auto tonen. Na onderzoek aan de auto bleek dat het een van oorsprong Belgisch voertuig was dat sinds september 2019 niet meer geregistreerd stond. De bestuurder kreeg een bekeuring van 370 euro en zijn auto werd in beslag genomen. Hij heeft 14 dagen tijd om het voertuig te laten registreren en dit bij de politie te tonen. Doet hij dat niet dan wordt de auto verbeurd verklaard.

In Amsterdam zagen medewerkers van de Dienst Infrastructuur een auto met Frans kenteken rijden. De 51-jarige Fransman overhandigde de politie een kentekenbewijs waarop was vermeld dat de auto op 24 september 2018 is verkocht maar daarna niet opnieuw is geregistreerd. Ook deze bestuurder werd bekeurd en de auto in beslag genomen.