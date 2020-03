Inval drugslab en woning

Driebergen, Zaandam, Hippolytushoef, Koog aan de Zaan - De politie heeft op woensdag in een lopend onderzoek een inval gedaan in een drugslab in Zaandam en een woning in Hippolytushoef. Bij de inval in het lab zijn twee verdachten aangehouden. De politie heeft onder andere drugs, voertuigen en een shotgun met munitie in beslag genomen. Een derde verdachte is later op de dag aangehouden in Koog aan de Zaan.