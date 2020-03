Snelheidsverlaging op de snelweg: de borden zijn leidend

Het terugschroeven van de snelheidslimiet is in eerste instantie een milieubesluit geweest. Maar de maatregel heeft volgens Van Hasselt ook een positief effect op de verkeersveiligheid. ‘Als politie zijn we blij met deze maatregel. Automobilisten worden gedwongen langzamer te rijden, waardoor het snelheidsverschil met een andere automobilist lager is en mensen meer tijd hebben om te reageren als ze bijvoorbeeld een uitwijkmanoeuvre moeten uitvoeren of moeten afremmen. Hierdoor is de verwachting dat er minder ongelukken door snelheidsovertredingen zullen plaatsvinden.’