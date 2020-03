Zoekacties in Koarjum vanwege dood Karin Grijpstra

Donderdag 12 maart hebben we de bodem van het water langs De Wier, waar Karin gevonden is, uitgebreid doorzocht. Vrijdag 13 maart heeft het Veteranen Search Team een groot gebied rondom de vindplek minutieus doorzocht. Het Veteranen Search Team staat ter beschikking van de politie om ingezet te worden als ondersteuning tijdens zoekacties. Het team bestaat uit vrijwilligers met een achtergrond bij Defensie of andere geüniformeerde beroepen. Dankzij hun achtergrond zijn zij in staat om op gedisciplineerde en gestructureerde wijze zoekacties te ontplooien in samenwerking met de politie.