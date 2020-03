Politie zoekt getuigen van brandstichtingen

In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 januari rond 03:00 uur kwam de melding binnen dat er aan de Bloemhof een bestelbusje in brand was geraakt. Een paar dagen later werd in de nacht nog een brand gemeld. Dat was aan de Pomona in de nacht van donderdag 16 januari op vrijdag 17 januari rond 02:50 uur. Mede dankzij snel optreden van de brandweer kon ergere schade voorkomen worden.