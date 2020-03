12-jarige jongen beroofd in Maarsbergen

Op maandagmiddag iets na 15.00 uur fietst de jongen met een vriend over de Woudenbergseweg in Maarsbergen. Ter hoogte van het spoor worden ze klemgereden door een drietal jongens. Ze staan voor de dichte spoorbomen stil. Om de groep heen staan ook meerdere weggebruikers te wachten voor het spoor. De daders bedreigen hun slachtoffers met een steekwapen en eisen apparatuur. Daarna gaan de drie ervandoor. Het gaat om één jongen met een blanke huidskleur, één met een Aziatisch uiterlijk en één met een donkere huidskleur. Ze zijn alle drie rond de 13 jaar oud.

De politie heeft de zaak in onderzoek en wil graag getuigen spreken. Heb jij iets gezien of weet je wie de jongeren zouden kunnen zijn? Was jij rond 15.00 bij deze spoorwegovergang bij de Woudenbergseweg? Bel 0900-8844 of geef anoniem je informatie door via 0800-6070.