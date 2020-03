Straatroof Almere; politie zoekt getuigen

Aan de beroving ging een vechtpartij vooraf onder een viaduct, waarna de verdachte met de buit is weggerend over de Pierre de Coubertinlaan in de richting van de Turkijekade. Daarna is hij linksaf het open, braakliggende veld opgerend, in de richting van de Baitul Afiyat moskee. Het verwonde slachtoffer rende nog enkele meters achter de verdachte aan, maar kon hem niet meer inhalen. Het slachtoffer riep nog heel hard ‘Give me my stuff’, maar dat mocht helaas niet baten.

Signalement

De verdachte is een tengere man van ongeveer 180 cm, tussen de 20 en de 25 jaar met een donkergetinte huidskleur en een kaal hoofd. Hij droeg geheel donkere kleding en had een plastic Albert Heijn- tas bij zich.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van deze straatroof, of andere informatie hebben. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Mensen die liever anoniem willen reageren, kunnen dit doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Beeldmateriaal? Stuur het ons via het tipformulier.