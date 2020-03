Getuigenoproep schietincident Van Woustraat

Het schietincident heeft vermoedelijk plaatsgevonden tussen 22.55 uur en 23.20 uur, vlakbij de kruising met de Jozef Israëlskade. De recherche doet onderzoek naar de toedracht, betrokkene(n) en achtergronden. Daarbij wil de politie graag spreken met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben, dan wel andere informatie die van belang kan zijn bij het onderzoek.

Heeft u informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar u ook beeldmateriaal (bijvoorbeeld van een dashcam) kunt uploaden.