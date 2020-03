Verdachte aangehouden na straatroof

Rond 22.45 uur reed het slachtoffer op zijn scooter op de Van Hasseltlaan in Delft toen hij twee jongens tegenkwam. Onder bedreiging van een steekwapen beroofden zij de 19-jarige man van enkele persoonlijke eigendommen en vertrokken vervolgens in onbekende richting. Een dag later slaagde de politie erin om een 16-jarige verdachte uit Den Haag aan te houden. Hij zit op dit moment vast en wordt gehoord. Naar de tweede verdachte is de politie nog op zoek.



Signalement tweede verdachte

Een licht getinte jongen van 16 à 17 jaar oud met zwarte krullen en een oorbel in. Hij is rond de 1.85 meter lang.



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van deze straatroof. Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over meer informatie? Bel dan de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.