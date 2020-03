Getuigen gezocht steekincident Waldhoornplein

Rond 21.30 uur kwam de melding binnen van een gewonde man op het Waldhoornplein. Het 29-jarige slachtoffer was door een groepje van drie personen in zijn rug gestoken. De verdachten zouden drie jongens zijn, tussen de 14-17 jaar oud. Toen agenten op de plek van het incident aankwamen waren de verdachten nergens te bekennen. Er is naar hen gezocht maar zij zijn niet meer aangetroffen. Het slachtoffer is met de ambulance vervoerd en behandeld in het ziekenhuis. De recherche is een onderzoek gestart en hoopt getuigen te spreken die mogelijk meer weten.