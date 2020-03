Assenhangers aangehouden in actieweek tegen mensenhandel

In samenwerking met onder meer de Zeehavenpolitie en het District Vlaardingen zijn naar aanleiding van postacties bij een haventerrein in Vlaardingen vier zogeheten assenklimmers van Afghaanse afkomst aangehouden. De vier mannen probeerden illegaal de oversteek te maken naar Engeland door op de assen van vrachtwagens te klimmen en zo mee te rijden op de ferry richting Engeland. Twee migranten van 16 en 17 zijn naar het aanmeldcentrum in Ter Apel vervoerd. Twee mannen van 20 en 32 jaar moeten het land verlaten.

Mensensmokkel

Een man van 36 jaar die gesignaleerd stond als verdachte van mensensmokkel is deze week ook aangehouden. Hij zou eerder illegale migranten hebben geholpen om de oversteek naar Engeland te maken door te helpen bij het over de hekken klimmen van een haventerminal. Naast deze postacties zijn in drie lopende onderzoeken naar mensenhandel drie mannen van 29, 32 en 48 jaar aangehouden die ervan verdacht worden vrouwen gedwongen in de prostitutie te laten werken. Het onderzoek hiernaar is nog in volle gang.

Illegale prostitutie

In een aantal woningen in de gemeente Vlaardingen en Rotterdam was sprake van illegale prostitutie. In overleg met de gemeenten worden deze woningen gesloten. Om te voorkomen dat de prostitutie zich naar hotels verplaatst, is bij twee hotels voorlichting gegeven over signaalherkenning van (gedwongen) prostitutie. Controles in diverse seksclubs in Rotterdam, Gorinchem en Schiedam leverde geen misstanden op. Naar aanleidingen van diverse meldingen zijn in Rotterdam vier panden gecontroleerd. Hier bleken drie mannen van 24, 31 en 36 jaar en een 41-jarige vrouw aanwezig die illegaal verbleven in Nederland. Zij zijn aangehouden, in bewaring gesteld en hebben een terugkeerbesluit uitgereikt gekregen.