Gewapende overval Voorhaven

Rond drie uur kwam er bij de politie melding binnen van een gewapende overval op een kunstwinkel aan de Voorhaven in Rotterdam. Een man van rond de 35 jaar met een normaal postuur kwam de winkel binnenlopen en richtte en vuurwapen op de medewerker van de winkel. Na een korte worsteling waarbij niemand gewond raakte is hij zonder buit de winkel uit gelopen in de richting van Aalbrechtskolk, waarna hij in de Tovertunnel in een auto is gestapt en ervandoor ging.

Het onderzoek is direct gestart en daarbij is onder meer burgernet ingezet. De verdachte is nog niet aangehouden.

Verdachte man

Heeft u vanmiddag rond 15.00 uur in de omgeving van de Voorhaven iets gezien of gehoord? Zag u een blanke man van rond de 35 jaar, met een breed postuur, ongeveer 1.70m lang gekleed in een zwarte jas met een spijkerbroek, zonnebril en een zwarte sporttas daar lopen en/of wegrijden in een zwarte auto en heeft u dit nog niet gemeld bij de politie, doe dat dan alsnog. Dat kan door te bellen met 0900-8844, of meld misdaad anoniem op 0800-7000.