Getuigen gezocht: gewapende overval supermarkt Oss

Het tweetal vluchtte daarna de wijk in. Bij de overval raakte gelukkig niemand gewond. De politie heeft, kort nadat het is gebeurd, al verschillende getuigen gesproken, maar is nog op zoek naar mensen die iets hebben gezien.

Signalement van de daders

Er is een signalement van de twee daders:

Dader 1:

licht getint

dikkig, donkere jas

groengeel shirt

Dader 2:

klein, jong (mogelijk tussen de 15 en 18 jr)

zwarte jas en groene capuchon

wapen in broeksband

Getuigen gezocht

Was je in de winkel op het moment van de overval? Of heb je iets gezien in de buurt? Bel dan met de politie op 0900 8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Of gebruik onderstaand tipformulier.