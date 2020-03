Getuigen gezocht ontvoering / zware mishandeling Helmond

Uit onderzoek is gebleken dat de man eerder die avond, vermoedelijk tussen 16:30 uur en 17:15 uur, is mishandeld en tegen zijn zin wil is meegenomen vanaf de Astronautenlaan. Hij is daar in een kofferbak van een auto gestopt en meegenomen door drie personen. Een van deze personen is eerder deze week aangehouden. Naar de identiteit van de andere twee personen is de recherche nog op zoek.

Met het slachtoffer in de kofferbak zijn de drie personen vertrokken naar de omgeving Oostappen/brouwhuisweg. Daar werd het slachtoffer verder mishandeld ergens tussen 17:30 en 18:20 uur. Hierna vertrokken ze weer nu mogelijk met een andere auto.

Uiteindelijk wordt het slachtoffer omstreeks 18.30 uur uit de auto gegooid in de buurt van de Albert Heijn XL te Helmond. Het slachtoffer loopt dan weg en valt uiteindelijk buiten bewustzijn op de grond op het Oostende nabij de Julianabrug. Daar wordt hij omstreeks 18.48 uur gevonden.

Het volgende signalementen zijn bekend van de drie personen:

3 mannen;

Marokkaans uiterlijk

Sportief postuur

tussen de 1.70 en 1.80 m

2 personen geheel in het zwart gekleed,

personen droegen handschoenen en maskers.

Van een van de voertuigen is bekend dat het waarschijnlijk gaat om een Audi A4, model stationwagen, kleur zwart.

Mogelijk dat er mensen iets hebben gezien op de verschillende locaties in combinatie met de signalementen en auto.

Wij willen graag met die mensen in contact komen. Heeft u verder iets gezien of gehoord waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor het onderzoek? U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .

Onderzoek: OB3R020015 / BVH 2020052117