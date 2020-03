Man in Amersfoort gewond na poging beroving

Op woensdagavond rond middernacht werd de politie door het slachtoffer gealarmeerd over het incident. Hij vertelde eerder op de avond, rond 23.30 uur, aan de Oud Lageweg te hebben gestaan met zijn auto. Toen hij daar wegreed zou er een auto achter hem aan zijn gereden. Uiteindelijk werd de man klem gereden aan de Hogeweg. Drie mannen zouden vervolgens met een hamer zijn ruit hebben ingeslagen. Het slachtoffer is er vervolgens vandoor gegaan. De man heeft letsel opgelopen doordat er glas in zijn oog terecht is gekomen.

De politie heeft de zaak in onderzoek en wil graag mensen spreken die iets van het incident hebben gezien. Ook als iemand denkt te weten wie er bij het incident betrokken was wordt hij of zij gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via opsporingstiplijn 0800-6070. Melding doen kan ook anoniem via 0800-7000.