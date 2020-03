Aangifte doen tijdens corona maatregelen

Er zijn verschillende manieren om aangifte te doen of in contact te komen met de politie.



• Online

• Via 0900 - 8844 (belkosten)

• Op een politiebureau. Maak hiervoor een afspraak via 0900 - 8844 (belkosten)

• Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in een woning? Dan kunt u geen online aangifte doen, de politie komt dan bij u thuis. Maak hiervoor een afspraak via 0900-8844 (belkosten).



Niet alle aangiftes kunnen op afstand. Twijfelt u: Bel dan 0900 - 8844 (belkosten).

Dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is.



De politie is 24/7 bereikbaar via 0900-8844 (belkosten).

Spoed? Bel dan altijd direct 112.