Beschonken autokraker betrapt

Op vrijdag 13 maart 2020 om 19.50 uur kwam er een melding binnen bij het operationeel centrum. Enkele buurtbewoners van de Loonsestraat liepen achter een auto-inbreker aan. Meerdere surveillance-eenheden werden die kant op gestuurd. Op de Loonsestraat troffen ze een groepje mensen. Een van deze mensen was in beschonken toestand en wilde weglopen. Dat bleek een 24-jarige inwoner van Rotterdam te zijn. De anderen wezen hem aan als verdachte van de auto-inbraak. De getuigen hadden gezien dat de man een auto openbrak en rustig in die auto zijn bier op ging zitten drinken. Daarna was hij weer weggelopen met de getuigen rustig achter hem aan. De verdachte werd aangehouden. In zijn rugzak bleken spullen uit de auto te zitten. Die konden meteen terug naar de aangever. De verdachte is ingesloten.