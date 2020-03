Drietal berooft Middelburger van telefoon en Airpods

De aangever fietste daar in de nacht van vrijdag op zaterdag even na half een toen hij nabij de fietstunnel een groepje van zes personen zag staan. In eerste instantie fietste hij daar voorbij, maar al snel merkte hij dat drie personen uit die groep achter hem aan rende en zijn fiets vastpakte. Zij vroegen hem om zijn telefoon en om geld. Ook pakte een van hen zijn oordopjes (Airpods) uit zijn oren. Onder dwang in elkaar geslagen te worden moest de aangever vervolgens zijn telefoon ontgrendelen. Daarna liet het drietal hem weer gaan.