Man aangehouden na bedreiging

Het begon volgens de aangever al op vrijdag 14 maart 2020 om 20.00 uur. Bij een bedrijf aan de Sprangsestraat was een oud medewerker aan komen rijden. De man zocht de confrontatie en dreigde de boel ‘in de fik te steken’. Het personeel wist hem weg te werken en hij vertrok in zijn auto. Maar korte tijd later kwam hij met een hamer het terrein op en bedreigde de medewerkers met de dood. En weer reed hij weg. De politie werd gebeld en er werd een aangifte opgenomen. Ondertussen werd er uitgekeken naar de verdachte. Om 21.00 uur verscheen hij weer in de omgeving van het bedrijf. De politie werd gebeld. Op het moment dat de eerste surveillance eenheid arriveerde raakten de garagemedewerkers in gevecht met de verdachte. Snel opgeroepen politiecollega’s konden de partijen scheiden. De verdachte, een 33-jarige man met onbekende verblijfplaats in Nederland, is aangehouden voor bedreiging. Hij is ingesloten aan het bureau.