Politie zoekt getuige van aanranding

Tegen 04.00 uur fietste het slachtoffer, een 24 jarige inwoonster van Breda, vanuit het centrum van Middelburg over de Oude Vlissingseweg. Daar voelde zij op enig moment dat ze van achteren werd aangereden. Hierdoor kwam ze ten val. Toen ze opkeek stond er een man naast haar die in het Engels vroeg of hij haar kon helpen. Ondertussen kwam hij zeer dicht bij haar staan, probeerde haar te kussen en greep hij onder haar kleding. De jonge vrouw wist zich echter af te weren en weg te komen. Eenmaal thuis belde ze de politie en deed aangifte. Daarbij vertelde ze dat er tijdens het voorval een getuige langs was gefietst. De politie is daarom op zoek naar deze getuige. Kent of bent u deze persoon, meldt u zich dan bij de politie op 0900-8844.