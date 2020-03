Bewoner slachtoffer van diefstal door babbeltruc

Misschien was u vrijdagavond aan het wandelen met de hond of is u iets verdachts opgevallen in de wijk. Alle informatie over de twee verdachten en ook over een eventuele auto waar ze mee verplaats hebben is welkom. Deel dit met de politie via 0900 – 88 44 of het onderstaande digitale tipformulier. Anoniem melden kan ook via MMA onder telefoonnummer 0800-7000. Mocht u beschikken over eventuele bewakingsbeelden dan vragen wij u om deze te delen met de politie.