Getuigen gezocht van straatroof

Rond 21.10 uur werden drie personen op straat door vier inzittenden van een rode personenauto onder bedreiging van een wapen beroofd van hun eigendommen. Vervolgens gingen de verdachten ervandoor met de auto richting het Pucciniplein. Niemand van de slachtoffers is gewond geraakt.

De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden via 0900 – 88 44 of digitaal via het onderstaande tipformulier. Heeft u wellicht camerabeelden? Deel deze dan via www.politie.nl/upload Anoniem melden kan ook via 0800-7000.