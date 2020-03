Twee verdachten aangehouden voor beroving

Rond 16.40 uur kreeg de politie melding van de beroving van een vrouw op de Leeuwhof. Agenten arriveerden ter plaatse waar een van de twee verdachten door alerte burgers was vastgehouden. Hij is overgenomen en kon direct worden aangehouden. Dankzij oplettende getuigen konden agenten korte tijd later ook de tweede verdachte achterhalen en aanhouden. De beide verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het slachtoffer is opgevangen en gewond met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Nb. In het pageralarm vanmiddag werd overval gepaged, het blijkt echter te gaan om een beroving.