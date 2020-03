Getuigen gezocht van brandstichting

Hoe de brand is ontstaan en wat er in brand is gestoken onderzoekt de politie. Getuigen hebben gezien dat er na het incident een man was weggelopen. Die persoon droeg een zwarte hoodie, blauw geruite jas, beige broek en donkere schoenen. De persoon is 1.80 lang en loopt volgens getuigen slecht. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



Vrouw met hondje

De politie heeft kort na het incident gesproken met een mevrouw met een hondje. Van deze getuige zijn helaas geen gegevens genoteerd. De politie verzoekt de vrouw te bellen met 0900-8844.



2020051112