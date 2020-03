De politie zoekt getuigen van een overval

Rond 8.10 uur kwamen vier gewapende mannen de winkel binnen.

Onder bedreiging van een vuur en steekwapen werd de medewerker om geld en rookwaar gevraagd.

Nadat de mannen buit hadden gemaakt verlieten zij de winkel lopend via de Van Aremberglaan naar de Faukenberglaan.

Signalement

Alle vier de mannen waren donker gekleed en hebben een blanke huidskleur.

Door getuigen werden de mannen ingeschat op ongeveer 17 jaar.

Bent u getuige?

De politie onderzoekt deze zaak en is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben, of mogelijk beeldmateriaal hebben wat kan helpen bij het onderzoek.

Heeft u tip(s)? Dan kunt u deze doorgeven via de politie opsporingstiplijn 0800-6070.

Blijft u liever anoniem? Dan kunt u uw tip doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.