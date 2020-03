Mindervalide man is beroofd van zijn portemonnee

Het slachtoffer kon van één van de daders een signalement geven: Hij was rond de 32, 33 jaar oud, licht getint, gezet postuur, tussen de 1.50 en 1.65 lang. Hij had grijs bruin kort haar. Hij was gekleed in een spijkerbroek, een groen shirt en had een zwarte pet op. Dader twee was rond de 46 jaar en had een mint groene broek aan. Dader drie was rond de 42 jaar. De politie is uiteraard een onderzoek gestart maar heeft nog geen idee wie de verdachten zijn. Wie helpt ons aan informatie om deze laffe roof zo snel mogelijk op te lossen.

Heeft u tips of informatie, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M