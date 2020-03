Politie zoekt getuigen van mishandeling in Vlissingen

Zondag 15 maart 2020 om 13.10 uur werd op het parkeerterrein van de Lidl aan de Mercuriusweg in Vlissingen een vrouw uit een auto getrokken en mishaneld. Die mishandeling is gezien door een man en een vrouw die voorbij liepen en de verdachte aangesproken hebben op zijn gedrag. Het slachtoffer deed aangifte van de mishandeling en de politie doet onderzoek. Daarom wil de politie deze getuigen graag spreken. Bent of kent u de getuige van deze mishandeling, dan komen wij graag in contact met u. U kunt ons bellen op 0900-8844